Alma Brasileira és un veritable viatge pels ritmes del Brasil. Aquest sextet es llueix tant en les composicions com en la delicadesa dels arranjaments. Desfilen pels camins que ha obert el jazz, lliscant per la improvisació, recreant-se en la interacció dels músics.



Ramiro Pinheiro · guitarra i veu, Jaume Vilaseca · piano, Ramón Ángel Rey · bateria, Piero Cozzi · saxo, Àlvar Monfort · trompeta, Martin Laportilla · baix



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 4 de juny a les 9 h:

podeu recollir la vostra entrada presencialment

fer la reserva on-lineal següent enllaç: https://goo.gl/itjtGU

o per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.