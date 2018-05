Obres de Telemann, Fitzenhagen, Goltermann i Falla.



Alma Cello Quartet és una formació de violoncels nascuda a Barcelona fruit de l’amistat i els projectes compartits. Inicialment creada amb la voluntat d’interpretar obres escrites exclusivament per a quartet de violoncels, vam voler fer un pas més enllà. Del desig d’explorar i ampliar les seves possibilitats, presentem un repertori amb l’arrenjament d’obres escrites per altres formacions. El resultat, un programa transversal i una perspectiva pròpia.



La nostra veu, títol del repertori, e?s una proposta musical que no només vol mostrar la versatilitat del violoncel, sinó que també vol evidenciar la seva capacitat expressiva. Fent ús de l’instrument amb el registre i el timbre més similar a la veu humana, fem de les quatre veus del quartet i de les seves particularitats, una de sola; “la nostra veu”. Presentaran un programa transversal amb obres de compositors com Telemann, Fitzenhagen, Goltermann i Falla.



Irma Bau, Nico Cobo, Alba Haro, Eduard Raventós · violoncel



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 4 de juny a les 9 h:

podeu recollir la vostra entrada presencialment

fer la reserva on-lineal següent enllaç: https://goo.gl/Egi5vr

o per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.