Al Festival Música i Lletra, Xàtiva cançó d'autor, 2018 (MiL) cantaran Eva Dénia, Lu Rois, Alidé Sans, Gem, Meritxell Gené, Pau Alabajos, Joan Miquel Oliver i Alessio Arena. Elles guanyen cinc a tres, en un festival menut en format, però ric en qualitat i idees, varietat d'estils de la música d'autor i veus vingudes de tot el país, cantant en diverses llengües i portant emocions per a tots els gustos. Guanyen elles perquè aquesta ha estat la voluntat del director artístic, el músic i activista cultural, Feliu Ventura, i del regidor del Gran Teatre de l'Ajuntament de Xàtiva, Alfred Boluda. Com diu el lema de l'edició d'enguany “sense les dones no hi ha festivals!” i l'organització s'ho ha agafat al peu de la lletra. El jurat del MiL descobreix 2018, el certamen de joves cantautores/rs del festival, serà -enguany- integrament femení: cinc dones del món de la cultura xativina decidiran els guanyadors no editats.



El Música i Lletra es consolida com el festival de música d'autor de referència i més cuidat en terres valencianes: El MiL és un festival públic de totes i per a totes, amb ànima feminista -l'any passat el cartell ja mostrava paritat-, preus assequibles, i també, marca de la casa és que el festival garanteix condicions laborals dignes per a tots els artistes que hi participen. A més, el festival també ha treballat per incloure diverses associacions i entitats socials de Xàtiva en tasques del projecte, com el repartiment de cartells i flyers a la comarca o altres gestions. El cartell d'enguany és una il·lustració del dissenyador xativí Xavi Sellés.