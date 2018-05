Guillem Roma és una ànima lliure. Segurament no hi hauria millor definició per parlar d'aquest músic osonenc, que fa encara no un any publicava 'Connexions', un treball on abraça des de sonoritats balcàniques fins a influències àrabs o caribenyes. Roma ha aconseguit crear un estil propi, vitalista i capaç de portar el bon rotllo allà on v...