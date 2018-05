Jazz i música mediterrània Júlia Colom llança Llambreig i s’estrena com a autora de les seves pròpies cançons, clares, fulgents i subtils melodies envoltades de Mediterrània. Temes que miren cap a dins i cap a fora, amb llums i ombres com el mar que llambreja, primeres fites d’un camí nou que comença.





Jazz i música mediterrània



Julia Colom · veu, Joan Arto · guitarra, Joan Garcias · contrabaix, Maria Antonia Gili · trompeta



