Música dels s. XX i XXI - Concerts de Primavera



Obres de: Arlen, Ellington, Gershwin, Vilaprinyó i Weill



Professors del Conservatori de Música de Barcelona. Intèrprets amb una llarga trajectòria han actuat en diversos països i enregistrant per a ràdios i diferents CDs.



Eulàlia Ara · soprano i Jordi Vilaprinyó · piano



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 28 de maig a les 9 h:

podeu recollir la vostra entrada presencialment

fer la reserva on-lineal següent enllaç: https://goo.gl/gTkkA8

o per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.