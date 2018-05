'Camí d'aigua' és l'esperat nou treball de Joanjo Bosk. Després d'un temps de silenci discogràfic, el cantautor figuerenc torna amb un disc de marcat caràcter ecologista on recupera la seva faceta més acústica. A Rocabruna, a més, ens portarà un format gairebé inèdit, només a guitarra i veu, per presentar-nos les noves cançons de la ma...

'Camí d'aigua' és l'esperat nou treball de Joanjo Bosk. Després d'un temps de silenci discogràfic, el cantautor figuerenc torna amb un disc de marcat caràcter ecologista on recupera la seva faceta més acústica. A Rocabruna, a més, ens portarà un format gairebé inèdit, només a guitarra i veu, per presentar-nos les noves cançons de la manera més despullada possible, tal com van ser escrites.