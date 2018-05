DOBLE CONCIERTO: RED GOLD & GREEN + SAÏ SAÏ. RED GOLD & GREEN Si te gusta la música y el Reggae, este es tu sitio. All tribes are wellcome!! Los integrantes de Red Gold & Green son: Payoh SoulRebel a la voz Ales Cesarinii al bajo Pere Munuera a la bateria Stephen Fletcher al teclado.

DOBLE CONCIERTO: RED GOLD & GREEN + SAÏ SAÏ.



RED GOLD & GREEN

Si te gusta la música y el Reggae, este es tu sitio. All tribes are wellcome!! Los integrantes de Red Gold & Green son:

Payoh SoulRebel a la voz

Ales Cesarinii al bajo

Pere Munuera a la bateria

Stephen Fletcher al teclado.



-Los hits más clasicos de la musica jamaicana.

-Dub live session ,sesión de dub en directo.

-Artistas invitados y sorpresas.



SAÏ SAÏ

Presenta su nuevo disco "Our Soul".



SAÏ SAÏ nace entre la ciudad de Valencia y Barcelona, mezclando los diferentes estilos de la música reggae,desde el roots hasta el dancehall.



SAÏ SAÏ se forma en la ciudad de Valencia a finales de verano de 2015 durante su proceso de grabación. Músicos de diferentes formaciones del panorama tanto valenciano como nacional encontraron interesante este proyecto y la formación empieza a crecer en componentes



SAÏ SAÏ ofrece un directo lleno de energía y de buenas vibraciones, pasando por instantes de puro reggae y también de melodías y ritmos electrónicos que hacen de los conciertos un amalgama de sensaciones y de ganas de moverse y bailar.