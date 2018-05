El Tropical Fest va néixer el 2017 al Clap amb l’objectiu de convertir-se en una cita anual que mostrés el talent i la potència de l’escena musical del Maresme. Després d’una exitosa primera edició amb Pachawa Sound, System Beat i Zoom Musiqueta, el pròxim 25 de maig torna amb un cartell que reuneix dues de les propostes més emergents de la zona.: Pachawa Sound i Andana.









PACHAWA SOUND







Pachawa Sound un cop més arrenquen temporada al Clap presentant nou directe. Després del seu debut Elemental (U98 Music, 2017) i la publicació d’un tema inèdit - “Imagina”- el passat març, arriben amb l’estatus de ser aquell grup que comparteix cartell amb els principals noms de l’escena musical a Festivals, Sales i Festes Majors de Catalunya, Euskal Herria i França, i sorprèn el públic, se’l guanya i creix el seu prestigi i projecció amb el boca-orella. Un projecte demolidor, format per nou músics de Vilassar de Mar i Mataró, que ha convertit el directe en la seva millor arma. Una proposta en sintonia amb la dels grups internacionals més trencadors I d’avantguarda del camp de les músiques del món, amb un repertori sòlid, sense fissures que transita pel reggae, hip hop latin I l’electrònica.









ANDANA







Andana és una projecte que puja amb força des de la ciutat de Mataró. Format el 2016, com tantes bandes emergents, va començar interpretant en concert un repertori format pels seus artistes preferits, grans noms del reggae, per a ràpidament anar incorporant temes propis. Al Tropical Fest estrenaran en directe les cançons que formaran part del seu imminent disc de debut. Un treball on utilitzen la força i el ball de la música jamaicana com a canal d’expressió d’unes lletres carregades de denúncia social i que els ha de situar com un dels nous grups a seguir de la música catalana.