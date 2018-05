Ens agrada descobrir propostes. Propostes atrevides, singulars, úniques. Propostes joves però carregades de futur. I això és el que farem cada divendres de maig. Convertirem l'antiga església de la casa de cultura Les Bernardes de Salt en un cafè-teatre on gaudir d'algunes de les propostes més prometedores del moment. Quatre nits, quatre estils, quatre veus. Us convidem a endinsar-vos al Festival Místic i descobrir aquells noms que d'aquí a pocs mesos encapçalaran els cartells dels principals festivals del país.



Divendres, 25 de maig de 2018

La tardor passada es proclamava finalista del prestigiós concurs de maquetes Sona 9 i ja es prepara per publicar nou disc per la tardor. Abans, però, l'osonenca Ju serà una de les protagonistes del Festival Místic. Amb una proposta a cavall del pop, el reggae i el rhythm'n'blues se'ns presenta amb una sonoritat fresca i addictiva ideal per convertir la darrera nit de festival en una autèntica festa.



Ja pots reservar les teves entrades a bernardes@girones.cat

El pagament es farà el mateix dia de l'actuació.

Aformanet limitat