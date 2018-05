David Busquets va presentar el seu primer disc “El que et vull dir” produït per Marc Martin i David Palau. Després de quinze anys creant cançons i compartint la seva música arriba la primera entrega oficial, 10 cançons escrites pel mateix Busquets. Parla principalment de l’amor en totes les seves composicions.? El directe de David Busque...

David Busquets va presentar el seu primer disc “El que et vull dir” produït per Marc Martin i David Palau. Després de quinze anys creant cançons i compartint la seva música arriba la primera entrega oficial, 10 cançons escrites pel mateix Busquets. Parla principalment de l’amor en totes les seves composicions.? El directe de David Busquets arriba acompanyat d’un dels grans mestres de l’escena espanyola com és en David Palau (guitarrista i director musical d’artistes com Alejandro Sanz, Joaquin Sabina, David Bisbal o Joan Manuel Serrat). ? Sota la influència de les grans veus del pop internacional i estatal, David Busquets ha escrit temes del disc a guitarra i veu. El disc està publicat sota el segell RGB Suports.