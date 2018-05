Música dels s. XX i XXI - Concerts de Primavera



Obres de: Boliart, Debussy, De Lorenzo, Ibert, Piazzola i Varèse.



Professor del Conservatori Superior de Música de Barcelona, ha actuat com a solista amb prestigioses orquestres com Orquestra Italiana I Musici di Vivaldi, l’alemanya Orchestre Philarmonie de Brandemburg i Pforzheim Chamber Orchestra. Ha enregistrat per a Catalunya Música i per a diferents televisions.



Eduard Sanchez · flauta.



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dimarts 22 de maig a les 9 h:

podeu recollir la vostra entrada presencialment

o per telèfon al 934 536 480.

o fer la reserva on-line al següent enllaç, a partir del dilluns 21 de maig: https://goo.gl/Q5kNqR

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.