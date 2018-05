El Concert Choir i els Chamber Singers (Cor de Cambra) de la Universitat nord-americana Morehead (Kentucky), ens oferiran el seu únic concert a Barcelona, el proper dimarts 22 de maig a les 20h, a l'església de Sant Ramon de Penyafort, Rambla de Catalunya, 115, Metro Diagonal). Entrada lliure.



Reconeguts per la seva excel·lència en la interpretació d'obres a cappella, al Concert Choir reuneix els millors cantants del campus i presenta un variat programa de música coral portat al nivell més alt. Cada any participen en esdeveniments com el Festival Coral de Tardor, així com en gires a Ohio, West Virginia, Kentucky i Europa.

El Chamber Singers és el conjunt coral de cambra més selecte. El grup s'especialitza en madrigals, desafia la literatura del segle XX i el jazz. Es produeixen en esdeveniments de prestigi, tant en els Estats Units com en altres parts del món.

En aquest concert ens oferiran un viatge musical a través d'un repertori coral molt variat, comptant amb peces clàssiques, així com temes contemporanis (veure programa més avall).

La música coral és una de les mostres d'excel·lència de Morehead State University. Una universitat que en si és tota una institució. Des que van aparèixer els primers alumnes d'una aula improvisada fa 130 anys, es va convertir en tot un referent per a l'alta tecnologia, així com per a l'astronomia,