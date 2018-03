Els cors Massachussets Concert Choir i Chamber Chorus ens oferiràn el seu únic concert a Barcelona el proper dilluns 26 de març a les 20h a l’Esglèsia de Sant Ramón de Penyafort (Rbla de Catalunya, 115). L’entrada és lliure.



En aquest concert, ens interpretarán un repertori compost per estandards del repertori coral internacional, tot destacant l’homenatge que retrán a la cultura catalana amb temes com El Cant dels Ocells o Les Fulles Seques (Morera).



Procedents de Boston, aquests cors del Massachussets Institute of Technology, són els hereus del Glee Club, creat l’any 1884. Al llarg d'aquest segle i mig d'existència han mantingut l’esperit inicial de grups corals oberts a d’altres arts escèniques o formes artístiques com per exemple la literatura.



El Massachussets Concert Choir ha realitzat en els darrers anys nombroses gires a Europa, en les que destaquen els seus exitosos concerts a Budapest, Viena i Lausana, i actúa regularment en els Estat Unit amb el MIT Chamber Chorus o la MIT Symphony Orchestra, entre d’altres.



El MIT Chamber Chorus és una formació d’una trentena de cantaires que interpreten un repertori de cambra. Actúen regularment amb la Aardvark Jazz Orchestra, el MIT Wind Ensemble i la MIT Symphony Orchestra.



Us desitgem que gaudiu de la actuació conjunta d'aquestes dues formacions en el seu únic concert a Barcelona!