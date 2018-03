PITERA UNION PRESENTA:



Nuraghe. El cuarteto de Barcelona viene para consolidarse como uno de los grupos más en forma de la escena. Su técnica a la guitarra y su velocidad a la batería les define y dice de ellos todo lo que les queda por delante. Para los amantes de Strung Out, Lagwagon y Face to face.



Bandcamp: https://nuraghe.bandcamp.com/



TORCHES. Vienen a presentar su último trabajo "New ways, same fires" con el que dan un golpe encima de la mesa. Esta vez se dejaran caer por la New Underground para desgarrarse las cuerdas vocales, aun más si cabe. Para los seguidores de Strike Anywhere, Good Riddance y Much the same.



Bandcamp: https://torchesband.bandcamp.com/



PRAKMAX. Con su "Metal for doomies" vienen a reventarnos los tímpanos a base de riffs gordísimos y voces rotas ¡no dejaran indiferente a nadie! Para los más fans de Misfits y Maiden! OJO!



Soundcloud: https://soundcloud.com/prakmax



25 de Marzo · 5€ · 19h