Us presentem les Jornades de Rap del barri de Montbau!



Un any més, des de la JAM apostem per promoure la cultura urbana: és per això que el dia 23 de març a les 20h tens una cita als Jardins de Montbau, on podràs gaudir amb tallers de graffiti, actuacions de hip-hop i micro obert.



L’acte s’inicia amb el micro obert a les 20h per a totes aquelles persones que vulguin presentar els seus temes. El temps per persona serà de 5 minuts aproximadament. IMPORTANT! *En aquesta activitat NO TOLERAREM comentaris sexistes, racistes o LGTBIfòbics.*



El mural de graffiti serà un taller obert i paral·lel a la resta d’activitats. Serà dinamitzat i gratuït, de manera que el material el posem nosaltres.



A més, aquest any tindrem unes artistasses damunt l’escenari.



LAS NINYAS DEL CORRO (LNDC)

YELLOW RMSH

HOMES LLÚDRIGA



A la barra de la JAM els preus sempre són populars. No oblidis el teu got!



*Recordem que aquest és un espai lliure d’agressions masclistes: no tolerarem cap tipus d’agressió sexista, LGTBIfòbica o racista. En aquesta festa es posarà en marxa el protocol feminista de la JAM.*



COM ARRIBAR ALS JARDINS DE MONTBAU?

Amb el Metro L3 – Montbau

Amb el Bus 27, 60, 76, H4, B19, V21, N4