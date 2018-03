+ Dones de jazz ! Diuen que és intensa, com també ho és el so del seu contrabaix. Diuen que les seves composicions deixen una profunda petjada en qui les escolta, que poden ser suaus com una carícia i punyents com una estocada, però que sempre s’enlairen lliures i salvatges, agosarades i poc previsibles, buscan...





+ Dones de jazz !



Diuen que és intensa, com també ho és el so del seu contrabaix. Diuen que les seves composicions deixen una profunda petjada en qui les escolta, que poden ser suaus com una carícia i punyents com una estocada, però que sempre s’enlairen lliures i salvatges, agosarades i poc previsibles, buscant en les sonoritats del jazz melodies que puguin sorprendre a qui les interpreta i a qui les escolta.



Pocs compositors i intèrprets de jazz del panorama nacional poden presumir d’haver enregistrat el seu últim disc a San Francisco. Giulia Valle n’és una. Però no solament això: també es pot vantar d’haver actuat al mític Blue Note de Nova York i al festival de Jazz de Montreal, dos dels grans temples per a tots els seguidors d’aquest gènere musical del qual Giulia està enamorada des de fa molts i molts anys. Dins el Barcelona Districte Cultural.



Giulia Valle · contrabaix, Marco Mezquida · piano, David Xirgu · bateria



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 19 de marçpodeu recollir la vostra entrada presencialment, fer la reserva per telèfon al 934 536 480 o on-line al següent enllaç http://dom.cat/1eip

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.