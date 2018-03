+ Dones de jazz !



Angue & Her Hot Jazz Trio suposa la maduresa d’un projecte que conserva l’essència dels seus orígens: jazz tradicional, swing i blues. Interpretaran vells estàndards de jazz i composicions de principis de s. XX amb calidesa i sensualitat, fent homenatge a algunes de les grans dones del jazz.



Angue · veu, Dave Mitchell · guitarra, Pere Loewe · contrabaix



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 12 de març podeu recollir la vostra entrada presencialment, per telèfon al 934 536 480 o fer la reserva on-line al següent enllaç http://dom.cat/1eio

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.