Música per a tiorba



La tiorba és un llaüt de catorze cordes que, per la seva riquesa de recursos per a calcar l’expressió del cant, s’estengué arreu d’Itàlia i després arreu d’Europa durant el segle disset, el període del barroc. El seu so és greu i càlid. Aquest instrument aviat començà a engendrar un repertori a solo amb les característiques de la nova música del barroc: caràcter improvisatiu, contrastos entre les seccions d’una peça i l’exploració dels recursos tècnics de l’instrument Aquest repertori començà a cultivar-se a itàlia amb l’obra d’Alessandro Piccinini i Girolamo Kapsberger.



La música d’aquests dos autors és fantasiosa i molt virtuosística, la del primer més continguda i la del segon més extrovertida. És en el segle següent, en el divuit, que trobem repertori per a la tiorba fora d’Itàlia. Robert de Visée acomoda l’instrument al llenguatge de la música francesa treballant a la cort de Lluís XIV, el Rei Sol de França.



En aquesta ocasió Ferran Pisà interpretarà diverses peces que mostren aquestes dues branquestan diferents del repertori per a tiorba sola: l’extravagància del repertori italià i l’intimisme del repertori francès.



Ferran Pisà · tiorba



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 12 de març podeu recollir la vostra entrada presencialment, fer la reserva per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.