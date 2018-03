+ Dones de jazz!



Als seus 16 anys, Rita Pagès és un dels nous talents del panorama jazzístic de Barcelona. En aquesta ocasió es presenta, per primer cop, en format duet, amb un acompanyament de luxe, el pianista Ignasi Terraza. Junts interpretaran alguns estàndards de jazz i temes originals.



Rita Pagès · veu i trombó, Ignasi Terraza · piano



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 5 de març podeu recollir la vostra entrada presencialment, per telèfon al 934 536 480 o fer la reserva on-line al següent enllaç http://dom.cat/1ein

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.