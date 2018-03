Astralia - Després de beure de diferents estils musicals, van decidir crear cançons amb sons nous, atmosferes i textures noves, sovint governades per la simplicitat d’unes poques notes. Cançons que exigeixen el seu temps, les seves pauses, explicant els sentiments i les emocions. Land Of Coconuts - Un so pop-rock d’arrel brit...

Astralia - Després de beure de diferents estils musicals, van decidir crear cançons amb sons nous, atmosferes i textures noves, sovint governades per la simplicitat d’unes poques notes. Cançons que exigeixen el seu temps, les seves pauses, explicant els sentiments i les emocions.



Land Of Coconuts - Un so pop-rock d’arrel britànica, que el grup porta a un terreny més electrònic sense perdre el gust per la melodia de la veu i la contundència de les guitarres, segells inconfusibles de Land of Coconuts.