Obres de Bach, Gabrielli i Dall'Abaco per a violoncel



Marc Alomar és titulat en violoncel pel Conservatori Superior de les Illes Balears, amb premi extraordinari final de carrera. S’ha especialitzat en la pràctica històrica del violoncel al Conservatori de Toulouse, amb Tormod Dalen i Mathurin Matharel, i al Conservatori de Ginebra, on actualment treballa amb Bruno Cocset. En aquesta ocasió interpretarà obres de Bach, Gabrielli i Dall’Abaco.



Marc Alomar · violoncel



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 5 de març podeu recollir la vostra entrada presencialment, fer la reserva per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.