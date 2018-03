El prestigiós cor Villanova Voices & Singers de Filadèlfia ens oferirà el seu únic concert a Barcelona el proper diumenge 4 de març a les 20:45 a l'Església de Sant Ramon de Penyafort (Rambla de Catalunya, 115 - Metro Diagonal). L'entrada és gratuita.



Es tracta del cor mixt de la Universitat de Villanova format pel cor femení "The Voices", creat el 1960 per estudiants de la Facultat d'Infermeria, i per "The Singers", cor masculí de la prestigiosa Facultat de Dret d'aquesta universitat, fundat el 1953 amb l'objectiu d'enriquir la vida cultural universitària.



El cor interpreta cada any una temporada de concerts en diverses ciutats nord-americanes, així com gires internacionals, destacant els seus reeixits concerts per Itàlia, Brasil, Costa Rica, Àustria, la República Txeca, el Canadà i Espanya.



Els cantants ofereixen un repertori eclèctic, que va des de la música sacra fins a la popular, passant pel gospel nord-americà i la música pop.