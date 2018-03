Sonates franceses i italianes per a violoncel i baix continu A l’any 1704 el musicòleg francès J.L. Li Clerf de la Viéville va publicar la seva polèmica Comparaison de la musique italienne et de la musique française, text que va donar lloc a moltes discussions sobre quin dels dos estils, si l’italià o el fra...





Sonates franceses i italianes per a violoncel i baix continu



A l’any 1704 el musicòleg francès J.L. Li Clerf de la Viéville va publicar la seva polèmica Comparaison de la musique italienne et de la musique française, text que va donar lloc a moltes discussions sobre quin dels dos estils, si l’italià o el francès, s’apropava més al veritable bon goût musical. Dos estils contraposats i una relació d’amor-odi eterna entre l’exultant atreviment imaginatiu dels italians i la serena elegància dels francesos … En aquest programa tindrem ocasió d’escoltar de la mà de Guillermo Turina, al violoncel i d’Eva del Campo, al clavicèmbal, magnífics exemples dels caràcters contraposats de les dues nacions, de la mà de Vivaldi , Geminiani, Boismortier o Barriere, entre altres, que al cap i a la fi van crear un enorme univers d’emocions sonores.



Guillermo Turina · violoncel, Eva del Campo · clavicèmbal



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 26 de febrer podeu recollir la vostra entrada presencialment, fer la reserva per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.