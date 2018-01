Presentació a Barcelona de 3 nous discs rebentaran aquest 2018. -RUDE PRIDE (Madrid) Presentant nou disc: “Take is as it Comes” -Revenja (Barcelona) Presentant nou disc: “Runa i Cendra” -Redbruts (Baix Llobregat) Presentant nou disc: “Ni lliures Ni Tropicals”

OBERTURA DE PORTES: 21H

BO D'AJUT: 5€

AFORAMENT LIMITAT (Entrades anticipades)





Espai Jove La Fontana

C/ Gran de Gràcia, 190

L3 Fontana







ENTRADES ANTICIPADES:



Entrades anticipades online:

http://elpolvori.cat/entrades



Entrades anticipades físiques:

- Partisano.cat (C/ Sitges, 8, El Raval)