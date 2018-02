Música de proximitat i per a una bona causa. El cantautor Fina s'uneix a aquesta iniciativa per oferir un concert solidari per recaptar fons per la inclusió a la societat de persones amb diversitat funcional. El dijous 22 de febrer, a partir de les 19h, el cantautor serà el protagonista dels Acústics al Cooking amb un concert completament ac...