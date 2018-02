Música per a duet de flautes Duet 2.26 neix a Barcelona l’any 2012. S’endinsen ràpidament en un repertori que explora la música per a aquesta formació des del segle XVII fins al XIX. Per a l’ocasió comptaran amb la col·laboració de la pianista María Alonso-Allende i interpretaran un programa més clàssi...





Música per a duet de flautes



Duet 2.26 neix a Barcelona l’any 2012. S’endinsen ràpidament en un repertori que explora la música per a aquesta formació des del segle XVII fins al XIX. Per a l’ocasió comptaran amb la col·laboració de la pianista María Alonso-Allende i interpretaran un programa més clàssic però variat, des de Friedrich Kuhlau fins a duets de La flauta màgica de W. A. Mozart.



Hèctor Rodríguez i Clara Giner · flautes travesseres, María Alonso-Allende · piano



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del mateix dilluns 12 de febrer podeu recollir la vostra entrada presencialment, fer la reserva on-line al web cat o per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.