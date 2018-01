Arriba la millor festa de Carnaval de Barcelona! El Carnaval del Cruïlla tindrà lloc els dies 9 i 10 de febrer a l’Hivernacle del Poble Espanyol. Una festa on podràs gaudir del bo i millor del Carnaval barceloní: el Rei Carnestoltes, la xaranga, el concurs de disfresses, l’atrezzo i les màscares, la taronjada de globus… I,...

