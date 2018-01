Després del Ktatonik Fest, EZ i TO repetim a Llançà.

Donat que serem l'última i primera (respectivament) de les bandes que toquem en aquest festi, donem un altre oportunitat per a qui no ens pugui veure aquest dia!



Expectativa Zero

Descarrega el seus discos:

https://expectativazero.bandcamp.com/



...