Sonates de Brahms



Integrat per músics versàtils i apassionats, el Duet Reguera-Almirón neix amb l’ambició d’interpretar el gran repertori existent per aquesta formació, combinant-lo amb obres i compositors que en poques ocasions tenim el privilegi d’escoltar.

Ambdós integrants són professors del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Sent fidels al seu interès i devoció per la música de cambra, posseeixen una àmplia experiència concertística en molt diverses formacions amb les que sumen actuacions en importants sales de concert del territori nacional (Palau de la Música Catalana, Auditori de Saragossa, Gran Teatre del Liceu, Auditori de Barcelona, Teatre Principal de Sabadell, Auditori Caixaforum, Ateneu Barcelonès, Atlàntida de Vic, Festival internacional de Sta. Florentina, així com concerts a França , Itàlia, Alemanya i Holanda. Presenten per aquesta ocasió el programa Sonates de Brahms.



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del mateix dilluns 5 de febrer podeu recollir la vostra entrada presencialment, fer la reserva per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.