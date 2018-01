Viatge d'Hivern Una tarda amb tots els elements per connectar amb la nostra llum interior: Cant de mantres, bols tibetans, tambors xamànics, improvisació i canalització. Esperem retrobar-nos i reconèixer-nos amb més belles ànimes companyes de camí. Us esperem amb amor! Dissabte 3 de Febrer a les 20:00

