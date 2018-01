Obres de Eugène Ysaÿe, Robert Schubert i Robert Schumann per a violí i piano DuoProject vol presentar, per a aquest concert, una proposta especial. Aquesta proposta passa per la interpretació d’obres per als dos instruments integrants de la formació, piano i violí, primer en papers de solistes i després junts...





Obres de Eugène Ysaÿe, Robert Schubert i Robert Schumann per a violí i piano



DuoProject vol presentar, per a aquest concert, una proposta especial. Aquesta proposta passa per la interpretació d’obres per als dos instruments integrants de la formació, piano i violí, primer en papers de solistes i després junts com a duo. La proposta s’estructura de manera que permet sentir en concert els timbres dels dos instruments de manera individual, sent possible gaudir-los per separat, per a després unir-los en la Sonata de Schmann i poder apreciar així el bell canvi de sonoritat que transforma els timmbres per a fer-ne un de nou. Un repertori amb obres de Eugène Ysaÿe, Robert Schubert i Robert Schumann.



Eugènia Guri · piano, Jaume Angelès · violí



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del mateix dilluns 29 de gener podeu recollir la vostra entrada presencialment, fer la reserva on-line al web cat o per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.