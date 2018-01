De passions i subtileses



Graduat amb honors del Conservatori Superior del Liceu, el Quartet Torner es forma en aquesta institució sota el mestratge de Paul Cortese. Aquest darrer any ha estat seleccionat com a grup de cambra destacat del Conservatori per participar al Cicle Liceu Cambra, on han pogut rebre consells de formacions tant prestigioses com el Quartet Casals o el Quartet Hagen. El seu so i la seva eloqüent personalitat els ha portat a oferir concerts arreu de la geografia catalana, sent convidat a tocar a espais tant emblemàtics com el Saló dels Miralls del Teatre del Liceu o el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Els seus membres han estat becats en diverses ocasions per la Fundació Ferrer Salat, la Fundació Amics de l’AIMS, el Consorci de Santiago i la Societat d’Artistes Intèrprets i Executants d’Espanya.



Isabel Archs i Clàudia Padilla · violins, Gabriel Torner · viola, Marta Pons · violoncel



