KTATONIC FEST

Neix el primer festival de musica alternativa de Llançà amb la finalitat de acostar, potenciar i fomentar la musica i cultura underground en el territori i comarca.

19 de Gener (Carpa de Llançà)

Entrada gratuita, entrepans, begudes, preus populars.



CRISIX (Barcelona Ultra Thrash Metal)

http://www.crisixband.com/

SNUFF (UK Punk Rock Legends)

https://snuffuk.bandcamp.com/

CRIM (Tarraco Punk Rock)

https://crim.bandcamp.com/

ZOMBI PUJOL (La Roca Hardcore Punk)

https://zombipujol.bandcamp.com/

HUMAN ASHTRAY (Girona Death Metal)

https://humanashtray.bandcamp.com/

EXPECTATIVA ZERO (Olot Hardcore Metal)

https://expectativazero.bandcamp.com/

TIEMPO OSCURO (Llançà Metal)



ON MENJAR?¿

*Can Rafa, Bar Felip, Bar Sport, Bar Mediterrani, Can Lara, Frankfurt Jordi, Tasta´m, Bar Crispin, Bar Vista Alegre, Bar La Cantina, El Floc, Barko, Can Narra, Can Quim, Els Pescadors, Pizzería Lucciano, Pizzería el Raco de Santi, Bar La Gavina, Pizzería Fratelli, Pizzería Mario, El Raco del Port, El Xiri del Port.



ON DORMIR?¿

*Hotel Beri, Hostal Gran Sol, Hotel Carbonell, Habitacions Can Pau, Hotel La Goleta, Hotel Grimar, Hotel Grifeu, Pensio Restaurant Llançà, Hostal Emporda, Hostal La Florida.



BIRRAS I COPES?¿

Bar Glops, La Taverna del Pirata, El Carajillo, Discoteca Nit, Bar Run.



QUE FER A LLANÇÂ?¿

*Camins del cami de ronda, on podeu fer una bonica pasejada arran de mar visitant i explorant les cales i racons de la Mar d´Amunt, desde Llançà, Cap Ras, el far de Sarnella, la Vall, Port de La Selva, Cadaques, cap de Creus, Portlligat, Roses, vosaltres us feu el vostre recorregut.

*Podeu visitar la mar d´amunt amb Kayac descobrint les coves i els racons mes inaccesibles del territori

*Monastir de Sant Pere de Roda, Sant Salvador i Mas Ventós.

*Recorregut pel Casc Antic del poble, esglesia i torre Romanica.

*El Castellar, els bunquers de la guerra civil, passejada pel passeig maritim i el port nautic del poble.

*Museu de l´aquarela Pintor Martínez Lozano.

*Excursions a la muntanya per el parc natural de L´Albera.