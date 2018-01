Llega nuestra fiesta mensual dedicada a la cultura de baile jamaicano y lo hacemos con unos invitados de lujo: ?? Balooba Sound ?? Nyahbingi Sound ???? Special showcase by DI CHICASS Tendremos DRESS CODE BLUE = ven con una pieza de ropa de este color y te regalamos un chupito! Os esperamos de 00h a 06h en...

Llega nuestra fiesta mensual dedicada a la cultura de baile jamaicano y lo hacemos con unos invitados de lujo:



?? Balooba Sound

?? Nyahbingi Sound

???? Special showcase by DI CHICASS



Tendremos DRESS CODE BLUE = ven con una pieza de ropa de este color y te regalamos un chupito! Os esperamos de 00h a 06h en el centro de Barcelona! Baddest party in town! Info y listas via whatsapp: 671191190.



Entradas anticipadas en Grimey Store Barcelona y aquí: https://xceed.me/es/events/barcelona/46138/boombastic-club-special-dancers-night-dress-code-blue



Venta anticipada: 8€ con copa / 15€ con dos copas / 100€ mesa VIP early bird (sólo 1 disponible) / 120€ mesa VIP ?? Venta taquilla: 10€ con copa / 15€ con dos copas antes de la 1:30 / 150€ mesa VIP ?? Promoción especial cumpleaños: entrada gratis y mesa con botella de cava para 4 personas si cumples años esta semana



Web: https://boombasticclub.com/

Instagram: https://www.instagram.com/BoomBasticBcn

Twitter: https://twitter.com/BoomBasticBcn

Spotify: https://open.spotify.com/user/boombasticclub/playlist/6WXrhpSKPMVT9LjEKNp48r