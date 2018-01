El pròxim 6 de gener a les 19?h al Teatre del Patronat Parroquial l'Sparagaria Orquestra ens transportarà a la Viena dels Strauss amb un gran repertori. Es tracta d'una vetllada musical sota la batuta de Juan Jurado -director musical-, catorze músics amb ganes de fer gaudir i vibrar l'espectador i la direcció escènica de Gerard Bidegain.



Per poder gaudir de la seva música i començar de la millor manera el 2018 l'Sparagaria Orquestra ens proposa el Concert d'Any Nou -que fan el dia de Reis- amb un repertori variat de valsos, polques, nadales i marxes amb arranjaments elaborats expressament per a la formació de sinfonietta pel seu director musical, Juan Jurado.



La venda d'entrades anticipades, numerades i amb descompte es durà a terme el 3 de gener de 18.00 a 21.00 al mateix Patronat Parroquial (C/ Tomàs Cabeza, 1). Els preus de les localitats seran de 13?€ la general anticipada (15?€ a taquilla el mateix 6 de gener) i de 10?€ pels estudiants i 5?€ pels menors de 18 anys.



Una proposta ideal per acabar les festes nadalenques i obrir el 2018 com es mereix.