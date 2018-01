RUDE KINGS NIGHT! Nit de Reis a Can Batlló El proper 5 de gener del 2018 desde Espai de Creació Musical de Can Batlló us convidem a disfutar de la millor música a carrec de: ? Xeriff ? Reggaebretols Ska, Reggae, Funk, Rocksteady, Bogaloo, Latin, Soul, Punk, Oi!, ...

RUDE KINGS NIGHT!

Nit de Reis a Can Batlló



El proper 5 de gener del 2018 desde Espai de Creació Musical de Can Batlló us convidem a disfutar de la millor música a carrec de:



? Xeriff

? Reggaebretols



Ska, Reggae, Funk, Rocksteady, Bogaloo, Latin, Soul, Punk, Oi!,





CAN BATLLÓ

C/ Constitució, 25

Pl. Sants // Mercat Nou



entrada gratuïta // espai autogestionat

ESPAI DE CREACIÓ MUSICAL