It is dancing time again! No te pierdas nuestra fiesta mensual dedicada a la cultura de baile jamaicano ???????????? Tendremos dress code orange = chupito gratis si vienes con una pieza de ropa o complemento de color naranja ???? Os esperamos de 00h a 06h en el centro de Barcelona! Baddest party in town! Info y listas via whatsapp: 671191190.