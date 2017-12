ÀSPID - Imágenes de Dolor, neix amb la idea de reflectir de nou als escenaris, les millors cançons, els missatges profunds, sentiments..., en definitiva la millor època d'una banda que va marcar un precedent en el panorama metàl•lic català i espanyol.



Juego Sucio, Mentiras, No Hay Justicia i el mateix Imágenes de Dolor, ja són clàssics entre els seguidors “metaleros” i els podrem tornar a gaudir en directe.



Els músics participants, no només són excepcionals executors del seu instrument. La seva estima per aquestes cançons, és tant o més profunda que els propis membres originals. Si a més, entre ells participa un d'aquests membres originals com a músic i ideòleg d'aquest projecte (Rafa Garrigós, bateria), garanteixen el bon fer i la contundència necessària per donar-ho tot en escena.



A la veu, comptem amb Jordi "Somàlia" (company de “fatigues” també amb en Rafa a la banda Expectativa Zero). A la guitarra tenim el plaer de comptar amb la participació de Chris Pérez (ex Violblast). El complement contundent per a la base rítmica va a càrrec del baixista Fran Gutiérrez (ex Mute).



Per aquest projecte, hem triat un repertori idoni per gaudir d'un directe que no et deixarà indiferent. Un ampli repàs del clàssic àlbum " Imágenes de Dolor " combinat amb cançons del seu primer vinil "Oscura Reflexión" i el demolidor últim disc d'estudi de la primera etapa "Energía Interior", així com alguna que altra sorpresa.

https://www.facebook.com/aspidmetal/

Via Crucis

Quartet de Badalona format cap a finals dels vuitanta, practiquen heavy metal clàssic.

El 1989, graven en els estudis Aprilia (Barcelona) la seva única constància sonora oficial, un Ep titulat 'Vull beure' que a més d'incloure el tema que dóna nom al treball també el formen 'El guerrero', 'Que cojones' i 'La peste '...

El segell encarregat de la seva edició va ser Justine Records, sent produït per Via Crucis al costat de Pedro Bruque.

Format en l'actualitat per CANDI (guitarra), KWIK (vocal), ALEX (baix), MATA (bateria)

https://www.facebook.com/ViaCrucis.metalbcn/