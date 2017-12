Concert de Nadal Grup format per músics joves, sota la direcció del compositor Armand Grèbol. Interpretaran obres com la Suite Popular Brasileira i repertori típic de Nadal preparat per l’ocasió. Reserves Reserves a partir del dilluns 18 de desembre, presencialment al taulell ...





Grup format per músics joves, sota la direcció del compositor Armand Grèbol. Interpretaran obres com la Suite Popular Brasileira i repertori típic de Nadal preparat per l’ocasió.



Reserves a partir del dilluns 18 de desembre, presencialment al taulell del centre cívic o per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.



Sitges 94



Héctor Rodríguez · flauta, Cristian Molina · clarinet, Tomás Cunsolo · violí, Elisenda Pi Roig · violí, Júlia González ·violoncel, Laia Gonzalez · piano. Direcció: Armand Grèbol