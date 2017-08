La història és nostra per sempre: Aspencat diu adéu

Al 2006 uns joves valencians de la comarca de la Marina Alta publicaven la seva primera maquetai començaven a donar guerra pels escenaris de les festes majors dels pobles veïns a base de música d'arrel jamaica. Ara, 11 anys, 5 treballs discogràfics i més de 600 concerts després, aquests joves de Xaló són una de les bandes de referència dels Països Catalans.Des de que va veure la llum el discAspencat és un dels grups preferits pel públic catalpa, però també espanyol. De fet, un dels triomfs més importants d'Aspencat, és que amb la seva música han trascendit més enllà dels territoris catalanoparlants i això ho saben molt bé a Galiza, Euskal Herria, Madrid, Castella, Cantabria, Andalusía, Portugal, França, Alemania i, fins i tot, Croacia. Han omplert festes tant importants com La Mercè de Barcelona, el Festivern o el Viñarock durant quatre anys consecutius i han estat un nom habitual en els cartells dels festivals més importants de tot els Països Catalans i estat espanyol.ha decidit parar les màquines de forma indefinida al finalitzar aquesta última gira, a l'octubre de 2017. Des de que van publicar el seu últim treball(Halley Records), al setembre de 2015, han girat a un ritme vertiginós. Aquest setembre arribaran a la increïble xifra de 160 concerts en 2 anys i el cos els hi demana para i analitzar amb tranquil·litat tot el que la música els hi ha regalat.Però abans d'aparcar les furgonetes,ha preparat una de bona. Han organitzat set festes de despedida que tindran com a traca final una gran festa a la sala Razzmatazz de Barcelona el dissabte 21 de octubre. Els acompanyaran sobre l'escenari molts amics amb els que la banda ha compartit escenaris, cançons i estudis de gravació durant els seus onze anys de trajectòria.aventura que hi haurà moltes més sorpreses. Poco a poco s'aniran desvetllant.29 SETEMBRE – Stage Live – BILBO30 SETEMBRE – Es Gremi – PALMA DE MALLORCA6 OCTUBRE – Sala Penélope – MADRID7 OCTUBRE – Sala Malatesta – SANTIAGO DE COMPOSTELA14 OCTUBRE – Xaló (Alacant)20 OCTUBRE – Plaça de bous – VALÈNCIA