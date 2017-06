Ja podeu consultar els horaris del Crüilla Barcelona d'enguany

L'organització de Cruïlla Barcelona ha donat a conèixer els horaris per la propera edició que tindrà lloc els propers 7, 8 i 9 de juliol en el Parc del Fòrum de Barcelona.I hi ha coses que no canvien des de fa anys, entre ells la durada dels concerts que, sempre serà de més de 60 minuts sent de 90 minuts els de la majoria dels caps de cartell, o que els dos escenaris principals en cap moment sonaran a la vegada i que per tant el públic podrà gaudir de tots els concerts d'aquest dos escenaris entre els quals destaquen Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Lumineers, Two Door Cinema Club, Die Antwoord, Ani Difranco, Ryan Adams o The Prodigy.Podeu consultar els horaris al següent enllaç: http://www.cruillabarcelona.com/ca/horaris/