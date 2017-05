"La diferència" la marca DUBCAT

Marcar la diferència a les pistes de ball catalanes. Aquest és el leitmotiv del nou EP de Dubcat, després del seu primer single "A temps".

"La diferència" (New Beats, 2017) està format per quatre nou talls amb més base electrònica, més sintetitzadors, més versos i més tornades melòdiques que mai. Material nou i diferent, que no és casa amb cap estil; els són tots i no en són cap.

Dubcat representen una alternativa al panorama musical català. Beuen de sonoritats de l’electrònica britànica i la seva tradició clubbing i de fusió amb ritmes foranis com el reggae i el Hip Hop. Entre les seves influències trobem des del duet raggaelectrònic Mattafix fins Die Antwoord, passant per Massilia Sound System, Ràdio Macramé o els Pet Shop Boys.

Composat i produït per Dubcat, el disc ha estat post-produït i mesclat pel productor Mark Dasousa, referent en l'escena musical valenciana.

El duet format per Joan Llobera (veu) i Marc Taulé (bases i veus), ha comptat, igual que en el single anterior, amb la col·laboració de Marta Trujillo (Sound Six) a les veus.

El primer dels temes, i primer single de l’EP, és "Spank me", un al·legat sobre l'alliberament sexual, convertit en single amb nou videoclip dirigit per Pau Berga i Tresdeu Media, autors dels darrers clips de Zoo, Aspencat, Los Chikos del Maiz, entre altres. Gravat a terres Valencianes, el single i el clip són un clar al·legat sobre l’alliberament sexual, que vol defugir dels esterotips, mostrant-nos diversos tipus de persones, cossos i gèneres, sense perjudicis ni condicionaments.

Segueixen "La bala", "Smash i "Guspira" per completar un EP que promet tralla marca de la casa Dubcat.

El duo català ja està treballant en més temes que formaran part del seu primer àlbum d'estudi, que tenen pensat presentar passat els mesos d'estiu, però que mentrestant podras anar escoltant als seus concerts.

Podeu escoltar-los a Spotify o a la seva web: www.dubcat.com