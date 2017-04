El Festival Cruïlla i Movistar Artsy reafirmen el seu suport als grups i solistes emergents catalans

Després de l'èxit aconseguit en l'edició passada, les dues marques es tornen a unir amb un premi que permetrà al guanyador gravar un disc i actuar a Cruïlla, compartint cartell amb artistes de la talla de Jamiroquai, Pet Shop Boys, Ryan Adams o The Prodigy





Des de la seva creació el 2013, Movistar Artsy, la plataforma de suport a l'emprenedoria cultural, ha impulsat ia 10 festivals i produït 3 discos.



Movistar artsy, la plataforma de mecenatge cultural de Movistar a Catalunya, i Cruïlla, el festival d'estiu de Barcelona que se celebra del 7 al 9 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, s'uneixen una edició més per impulsar el talent musical català i la producció local.

El format música de Movistar Artsy premiarà al guanyador de la convocatòria amb 7.000 euros destinats a la producció del seu disc i a la promoció del mateix. A més, gràcies a la col·laboració de Cruïlla, un dels guanyadors d'aquest format tocarà en viu al festival, compartint cartell amb grups de la talla de Jamiroquai, Pet Shop Boys, Ryan Adams, The Prodigy o Two Door Cinema Club, entre d'altres .

La convocatòria de recepció de propostes, dirigida a grups radicats a Catalunya, ja es troba oberta fins a l'1 de juny al web http://artsy.movistar.es/ . Aquesta convocatòria comptarà amb dues fases; per superar la primera, els participants han de tenir suport suficient en les xarxes socials per aconseguir 3.000 punts. En la següent fase, un jurat independent format per professionals del sector musical i cultural, ha de valorar les propostes de més qualitat i originalitat per escollir el guanyador.

Compromís continuat amb la música

Movistar Artsy va llançar el Premi #MusicaArtsy al març de 2016 al costat del festival Cruïlla, rebent en poc més d'un mes 34 propostes de grups i solistes emergents catalans. El seu primer guanyador, Pribiz, ja ha publicat el seu disc, i l'any passat van actuar al Festival Cruïlla, compartint cartell amb grups com Robert Plant, Alabama Shakes o Crystal Fighters. Des de llavors, Movistar artsy ja ajudat a 3 bandes catalanes amb l'enregistrament del seu primer disc.

Idees fetes realitat

La plataforma no dota els guanyadors d'una aportació econòmica directa, sinó que crea un entorn propici per a la creativitat i els ofereix les eines per portar el seu projecte a terme. Així, en quatre anys, Movistar Artsy, ja ha fet realitat 10 festivals i trobades culturals.

Durant el 2017 es produirà el Movistar Barcelona Fashion Film Fest, guanyador en les últimes reunions del jurat. Es tracta de l'únic certamen competitiu dedicat als Fashion Films, que se celebrarà el 5 d'octubre al Museu del Disseny de Barcelona.

Aposta pel talent i la creació local

La col·laboració entre Movistar Artsy i el Festival Cruïlla s'emmarquen dins de l'aposta de Movistar + per impulsar el talent i la creació artística a nivell nacional. Exemple d'això és Menú Stereo, l'únic programa de televisió que aposta per la millor música i s'acosta de forma única a grups i músics de l'indie nacional. Al llarg de 2016, la Gira Menú Stereo va recórrer diversos festivals i sales de concerts de Catalunya amb actuacions en directe de diverses bandes nacionals. Una altra mostra d'això és l'aposta de Movistar + per la producció pròpia en espanyol i el talent local, amb l'estrena el 2018 de fins a 10 sèries pròpies que comptaran històries properes.