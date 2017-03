L'International Dub Gathering trasllada l'escena Dub europea a Barcelona durant tres dies

La Illa Fantasia es prepara per rebre una vegada més els eixordadors sons de l', el festival que ha aconseguit en el seu segon any unir els noms més destacats de l'escena dub internacional, obrint fronteres fins a països com el Japó, Estats Units o Jamaica.El cartell definitiu presenta una precisa combinació entre els grans precursors de l'escena dub dels anys 70 i 80, com- que oferirà per primera vegada a Catalunya el seu live dub show-,, al costat de la llarga llista d'artistes, productors i sound systems més rellevants dins de l'estil reggae-dub actual com Irationentre molts altres.La proposta de sound systems és un altre dels grans al·licients amb què compta el festival, per a totes aquelles persones que es deixen portar per les profundes vibracions que ofereixen aquests característics equips de so. Un total de 9 sound systems arribats des de diferents punts del continent van a retrunyir durant els tres dies i tres nits de durada del festival.En aquest cas, per la nit de divendres s'espera un dels grans meetings del festival, el que oferiran els sound systems de, que s'encarreguessin de traslladar fins l'amfiteatre de l'Illa Fantasia la més pura essència de l'. Però abans serà el torn de gaudir en els 3 escenaris diürns amb els equips de(que sonorizarán durant els tres dies), cadascun d'ells operats per diferents artistes entre els quals destaquen Coxsone Sound, Dub Files juntamenti companyia, ocelebrant el seu 20 aniversari.Per a la jornada de dissabte, un dels plats principals serà l'actuació de, considerat com un dels enginyers més brillants de tots els temps i que va portar el dub cap a una nova era digital ja a la dècada dels 80. Estarà acompanyat per, una de les cantants que va consagrar el propi professor produint el seu primer àlbum(1988, Ariwa). El segueix en el cartell una altra de les actuacions més esperades de dissabte,al complet incloent la seva sound system. Les seves sessions han aconseguit distingir-se de la resta gràcies a l'estil que ells denominen com "dubadub", la barreja de produccions dub, dubstep i digital reggae, creant un espai en què conviuen amants del dub, hip hop o la música electrònica. Al llarg del dia també trobem noms que mereixen destacar-se, com el de, que presentarà al costat deseu recent projecte Black is Beltza (alcassaba, 2017) a través d'un directe dub; així com les actuacions de OBF al costat deque repeteixen un any més demostrant que tenen dub i reggae per a estona.L'International Dub Gathering acomiadarà la segona edició amb magnificència. Començant pel jamaicà King Jammys, que porta des dels 70 produint música a un ritme frenètic. El seu arxiconegut ritme "Sleng Teng" va obrir les portes sonores del reggae cap a l'evolució del dancehall a través de la producció digital. Presentarà i barrejarà en directe la seva àmplia varietat de produccions des dels seus inicis fins a l'actualitat. Però això no és tot, perquè un altre dels principals noms de diumenge també serà el de Iration Steppas, actuant en el main stage sonoritzat pel potent. Completen el cartell, -que oferiran també un live dub show-, o l'actuació especial dels anglesos, que s'encarreguessin ells mateixos de la selecció musical a més de cantar.Una altra de les novetats d'aquest any és el sound clash entre. Una batalla musical que porten més d'un any esperant els incondicionals a aquest tipus d'esdeveniments, que també intenta trobar el seu espai en l'International Dub Gathering.Trobareu més informació a la seva web: http://www.internationaldubgathering.com/