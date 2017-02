El Festival Cruïlla presenta el seu millor cartell

Avui ha tingut lloc a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm la presentació del cartell de l'edició d'enguany del Festival Cruïlla. La primera gran novetat ha estat el format de la roda de premsa. Sis artistes relacionats amb el Festival han acompanyat a Jordi Herreruela, el director del Cruïlla en aquesta presentació: Esteban Girón de Toundra i Exquirla, Julián Saldarriaga de Love of Lesbian, Alguer Miquel i Bo de Txarango, Carlos Sadness, Shuarma de Elefantes, Ramon Mirabet i Kiko Tur de Aspencat.Abans de donar pas als convidats i després d'agrair als sponsors, col·laboradors i mitjans oficials la seva ajuda en seguir fent créixer el Festival, Herreruela ha anunciat el que molts ja intuïen en veure les primeres confirmacions del festival ara fa uns mesos i és que "l'edició 2017 del Festival Cruïlla és sense cap mena de dubte la millor de la seva història, el creixement en l'ambició en tots els aspectes del festival dels darrers anys cristal·litza en un cartell somiat per tots els que formem part del Cruïlla des dels seus inicis ara fa 7 anys."Així mateix també ha anunciat que un any més el festival tindrà una tercera jornada, enfocada a un públic més familiar, concretament el dia 9 de juliol, que el número d'escenaris s'amplia a cinc i que en setmanes vinents es farà un acte en el qual es donaran a conèixer totes aquelles activitats no estrictament musicals que acollirà el Cruïlla.Després de recordar els noms anunciats el passat mes de desembre, com, s'han anat succeint les noves confirmacions.En total han estat 23 noms els que s'han afegit al cartell del festival, entre els quals destaca per motius obvis:, que presentarà el seu nou disc en el que serà l'únic concert a Espanya de Jay Kay. Juntament amb Jamiroquai, es confirmen també les actuacions de(l'autora deuns dels hits de l'any gràcies a la campanya televisiva d'un conegut centre comercial),per citar sols alguns.Alguer Miquel i Bo, ha estat l'encarregat d'anunciar que la banda que lidera,, actuarà al festival havent hagut d'anunciar una segona data al Cruïlla de Primavera després de fer sold out a la primera.també ha anunciat que actuarà per primera vegada al Cruïlla aquest estiu, mentre que Kiko Tur ha anunciat que la seva banda, s'acomiadarà dels escenaris al Cruïlla. Esteban Girón membre de Toundra, ha donat una de les darreres alegries del dia quan ha confirmat que el projecte de la banda de Madrid i El Niño de Elche,, també es presentarà al Festival.D'aquesta manera el, continua apostant per la música en majúscules, una música eclèctica i lliure de prejudicis. I és que el Festival s’ha instaurat per mèrits propis com una de les cites musicals de referència al calendari festivaler espanyol amb la finalitat última que el públic gaudeixi d’uns concerts vinculats per la qualitat musical dels artistes, no per l’estil.

És per això que el Festival continuarà mantenint tot el que l'ha fet únic i especial aquests darrers anys, aquesta oferta musical variada i per tots els gustos, així com la durada dels concerts que sempre seran de 60 minuts i de 90 en el cas de la majoria de caps de cartell, una oferta gastronòmica rica i un espai i ambient amables. En resum, una cita imprescindible a l’estiu dedicada als amants de la música en general.

Com bé ha recordat Jordi Herreruela abans de presentar el video line-up d'aquesta edició "El Festival Cruiïlla és una recepta de molts elements: optimisme, emoció, qualitat, comoditat, innovació, energia, festa i un ingredient indispensable: l’amor a la música. Estem enamorats del Cruïlla i és per això que us volem regalar la millor edició que hem fet mai. Això és tot vostre: enamoreu-vos!"