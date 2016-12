El Festivern 16/17 aposta pel cartell més potent dels seus 12 anys d'història

El Festivern creix, i ho fa incrementant en 10 bandes un cartell que a hores d’ara compta amb 35 potents formacions musicals que actuaran a Tavernes de la Valldigna (País Valencià) entre el 29 i el 31 de desembre. Los Chikos del Maíz, La Raíz, Auxili, Train To Roots, Pirats Sound Sistema, Ítaca, New York Ska-Jazz i Talco compartiran escenari amb Mafalda, PlanB, Dr. Prats, Buhos, Ebri Knight, Mellow Mood o Tremenda Jauria, entre altres grups. Hi haurà Zona d’acampada gratuïta i un munt d’activitats culturals i esportives.El 31 de desembre de 2016s’acomiadaran dels escenaris sota l’envelat del Festival d’Hivern de les Comarques Centrals Valencianes amb el que s'espera siga el concert més potent de la seua carrera.Serà l’última ocasió per a gaudir en directe de les lletres políticament incorrectes de la formació valenciana. La referencial banda de hip-hop combatiu tancarà una etapa a Tavernes de la Valldigna com ja feren en 2013 i 2015 Obrint Pas i la Gossa Sorda, respectivament.Al mateix escenari, els italiansdesplegaran tota l’artilleria amb les seues lletres carregades del millor reggae com a munició. Cinc grups que, junt amb lai laformen part d’una immillorable oferta per a gaudir al màxim la darrera nit de l’any. Enguany, a més, hi celebrarem una Entradeta de Moros i Cristians festivernera durant el tradicional vermut musical on brindarem amb la bona gent deLa del 30 de desembre serà una jornada prèvia ferotge on es barrejaran joves apostes i pesos pesants del panorama musical actual com és, la banda de Gandia (la Safor) que farà trontollar els fonaments de l’envetllat del Festivern en companyia de. Tant el 30 com el 31 de desembre podrem gaudir d’un bon nombre de concerts, però també del concurs de paelles, de campionats de futbet, raspall i bàsquet, així com d’activitats culturals i d’una Zona d’acampada gratuïta.El 29 de desembre les veus deompliran la Casa de la Cultura de Tavernes, a partir de les 19 hores. En aquest cas, com és habitual, l’entrada s’abonarà a banda. Mentre que en la festa de benvinguda de dijous (entrada lliure) tindrem a les valencianes, laa,i aANTICIPADA (dies 30 i 31): 28€ || TAQUILLA (dies 30 i 31): 33€Alacant // Casal Tio CucAlzira // Llibreria 35 FormiguetesBarcelona // Partisano · Productes de la terra (Vila de Gràcia)Castelló de la Plana // Llibreria BabelGandia // Gavina llibresGirona // PartisanoOntinyent // Tot instruments · Ca la MeraPedreguer // Llibreria MestralReus // Bat a Bat KulturTavernes de la Valldigna // Bar TròlecValència // Terra · Racó de la Corbella · Octubre CCC · MacondoXàtiva // Llibreria La CosteraONLINE // productesdelaterra.cat