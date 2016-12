Les pistes de ball de Catalunya ja tremolen.aterra amb el seu primer single ‘A Temps’, amb el que eles presenta en societat, i que ha estat parit entre Londres i Barcelona.Un debut irremeiablement ballable produït pel reconegut productor anglovalencià establert a Berlín, artífex d’algunes de les bases més reeixides de projectes com Orxata Sound System i Ràdio Macramé, així com guanyador de dos premis Emmy.Dubcat representen una alternativa al dominant mestissatge del panorama català. Beuen de sonoritats de l’electrònica britànica i la seua tradició clubbing i de fusió amb ritmes foranis com el reggae i el Hip Hop. Entre les seues influències trobem des del duet raggaelectrònic Mattafix fins Die Antwoord, passant per Massili Sound System, Ràdio Macramé o els Pet Shop Boys.s’acompanya d’un videoclip rodat a la capital britànica i signat per la realitzadora Núria Pérez.El duet format per Joan Llobera (veu) i Marc Taulé (bases i veus), no només s’ha acompanyat d’Ainz Adams per al seu primer single. També trobem la col·laboració de la versàtil cantant barcelonina, una de les veus més destacades del reggae i el soul català. A nivell líric, ‘A Temps’ suposa una vertadera declaració d’intencions: «aquest single és un cant a la superació. Parla de trobar allò que ens pugui tornar a fer moure de nou», asseguren Taulé i Llobera, que s’embarquen en el projecte musical menys convencional de les seues vides. El senzill és un avançament del que Dubcat preparen per als inicis de 2017, quan presentaran el seu primer llarga durada.