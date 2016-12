presenta el seu primer treball discogràfic anomenat. Un disc que conté dotze cançons amb diversos estils que van del Pop Rock, Funky, Reagge Swing o fins i tot Surf.Rodejat d'un fil conductor que uneix aquestes variants rítmiques, De tu a tu ens mostra un vano de possibilitats on reflecteixen dotze històries, dotze moments, dotze sentiments que porten al públic, el record d'un instant de la seva vida o el poder de la imaginació.Cançons sorgides a través dels sentiments i dels records, on aquesta banda ha plasmat en el seu primer treball d'estudi, les seves composicions. Un disc que presentaran a Enderrock TV a finals de Novembre, juntament amb el seu primer videoclip dirigit per Txetxu García, de Barcelonafilmfestival i @filmwerkstatt. Aquest videoclip és l'encarregat de reflectir el seu primer Single "La Cita".Un disc que publica Microscopi i ha estat enregistrat a Aviram Estudi, on l'Albert Palomar ha realitzat l'edició i mescla d'aquest disc. Finalment, ha sigut a l'estudi de Catmastering Manresa, on el Juanjo Muñoz (gossos) ha donat cos a aquest disc amb la masterització. També podem trovar a l'interior d'aquest disc algunes col.laboracions conegudes com:(Ebri Knight),(Doctor Prats),(Gossos),(Brams),i l'actriu. Tots ells han completat aquest treball amb la seva aportació i la seva professionalitat fent que, aquest disc, sigui el que és.De tu a tu és un grup que sorgeix de les ganes de reproduir temes propis en català. Gent propera i senzilla que fa temps que trepitja diversos escenaris d'arreu de Catalunya fent la seva música.Un grup de músics compost per; Gerard Español a la guitarra i la veu. Joan Giralt a la guitarra i la veu. Oriol Piqué al Baix. Pau Oliva al teclat i finalment, Jordi Fàbregas a la bateria.