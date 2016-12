La Diada de la Rumba: treballant per a què el ventilador no pari

La Diada de la Rumba és la mostra més important de rumba catalana. Cada any reuneix els seus principals representants socials i artístics en una trobada singular que consta d’activitats musicals , però també formatives , lúdiques i reflexives , totalment gratuïtes. La seva pretensió és acostar aquesta música popular a diferents sectors de la població, tot dinamitzant-ne l’escena i l’entramat social, i contribuint a potenciar la nostra cultura musical . El seu és un format de festa, i de fet s’ha convertit en la festa major de la rumba catalana, cita de referència per a l’escena i, cada cop més, per al món cultural català.

Enguany la rumba catalana ha estat declarada Patrimoni Cultural de Catalunya i s'ha iniciat la candidatura per a ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO, fets que reforcen una de les voluntats de la Diada de la Rumba: garantir el futur de la rumba catalana i de l’herència dels seus mestres.

Des del 2013, la Diada de la Rumba adopta un format itinerant i durant la tardor presenta activitats en diferents localitats catalanes. Aquest any serà a Girona (29 de setembre a 1 d’octubre), a Mataró (15 d’octubre), i a Barcelona (4 de desembre). En el programa, s’ha volgut fer èmfasi sobretot en les propostes formatives i de divulgació, així com en les activitats familiars, amb la pretensió d’arribar a nous públics i promoure fórmules i formats poc habituals en aquesta música.

DISSABTE 1 D'OCTUBRE. 10:30 a Espai Marfà

Taller de ball per rumba, amb Meritxell Cardellach

Taller d’iniciació al ball de la rumba catalana. Treballarem passos bàsics del ball per rumba, aprendrem algunes variants de l’anomenat “ball de guerra” gitano, i crearem petites coreografies sobre cançons populars de rumba catalana. Activitat adreçada tant a dones com a homes, sense distinció d’edat.

Meritxell Cardellach és ballarina i professora, formada en dansa clàssica, espanyola i flamenca. Ha ballat al costat de músics com Perico Sambeat o Jaleo, ha treballat amb Juan Carlos Lérida, i ha dirigit els seus propis espectacles coreogràfics. És docent amb trajectòria internacional i actualment dirigeix l’escola de dansa Nou Espiral de Salt. http://ca.nouespiral.cat/

Preu: activitat gratuïta (cal inscripció prèvia)

Nº màxim de participants: 30

DISSABTE 1 D'OCTUBRE. 11:00 a Espai Marfà

Taller familiar de rumba catalana, amb Dantuvi

Activitat per acostar la música als més menuts d’una forma entretinguda i participativa. La rumba catalana és un estil atractiu i senzill que permet passar-ho bé alhora que iniciar-se en l’aprenentatge i la pràctica de la música. Treballarem amb les possibilitats que ens ofereix el cos: ballant, cantant i fent percussió al so de melodies i patrons característics de la rumba catalana.

Dantuvi és l’alter ego rumbero infantil de Marc Menéndez, líder de l’orquestra rumbera 9Son i del combo Rumbalà, i expert animador de festes i celebracions de tot tipus. Va iniciar-se en l’animació infantil rumbera al costat de Dani Landry (Landry el Rumbero) i David Torras (Els Farsants), i actualment presenta el seu propi projecte.

Preu: activitat gratuïta (cal inscripció prèvia)

Nº màxim de participants: 15 infants

DISSABTE 1 D'OCTUBRE. 12:00 a Espai Marfà

Taller de palmes rumberes, amb Marc Menéndez

Iniciació a les palmes, un dels instruments més primigenis, bàsics i oblidats de la rumba catalana. Treballarem els tipus de palmes i la posició de la mà, els patrons rítmics bàsics i els seus usos, i practicarem amb l’acompanyament de música enregistrada i en directe. Activitat adreçada a tothom, sense distinció d’edat. Només es requereix un mínim sentit del ritme.

Marc Menéndez és músic i cantant, jove promesa de la nova rumba catalana, líder de la jove orquestra rumbera 9Son, del combo Rumbalà, i del grup d’animació infantil Dantuvi amb la Canalla; destaca pel seu domini de les tècniques canòniques de la rumba i del repertori clàssic del gènere, que ha après de la mà dels principals artistes gitanos.

Preu: activitat gratuïta (cal inscripció prèvia)

Nº màxim de participants: 20

DISSABTE 1 D'OCTUBRE. 12:00 a Espai Marfà

Taller de guitarra “ventilador” (rumba catalana), amb Pau Ballesteros

Taller d’iniciació a la tècnica guitarrística pròpia de la rumba catalana. Treballarem el ventilador (rascat característic) en les seves variants principals.

Aprendrem els molinets més habitualscierre. I ho aplicarem sobre un peces del repertori popular rumbero. El taller culminarà amb una posada en comú amb d’altres instrumentistes on es podran practicar, consolidar i ampliar els coneixements adquirits. Cal tenir coneixements bàsics de l’instrument, i cal portar guitarra clàssica o flamenca.

Pau Ballesteros és guitarrista i cantant, actiu de la rumba catalana gironina, líder de diversos projectes musicals com Acorde a Ti o Calvari, a més d’actuar en solitari. Destaca pel seu domini de la tècnica del ventilador rumbero clàssic i d’altres variants.

Preu: activitat gratuïta (cal inscripció prèvia)

Nº màxim de participants: 15

DISSABTE 1 D'OCTUBRE. 13:15 a Espai Marfà

Vermut rumbero. Música distesa al voltant d’una taula

Sessió oberta de pràctica musical col·lectiva a l’entorn de la rumba catalana. A l’entorn d’unes taules de bar, de forma distesa i informal, tocarem i cantarem rumbes populars. Recrearem així les festes improvisades dels rumberos històrics, que “es liaven de juerga” i convertien aquelles trobades espontànies en espais d’aprenentatge, intercanvi i creació musicals. Activitat oberta a qui s’hi vulgui afegir amb instrument propi, amb palmes i veus, o simplement amb ulls i orelles curioses. Amb la participació de Jordi Fornells (cant i cajón), Marc Dantuvi (veu i guitarra), i Meritxell Cardellach (ball)